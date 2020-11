Facebook

Das Duo der neuen Serie: Brigitta Kanyaro (Julia Marquard) und Johannes Zeiler (Paul Schwartz) © ORF

Was bleibt, wenn es kein Testament und offenbar niemanden gibt, der einem nachfolgt? Und was steckt hinter dem Schweigen? Beim durchaus reizvollen Konzept der neuen achtteilige Serie „Letzter Wille“ mit Johannes Zeiler (Paul Schwartz) und Brigitta Kanyaro (Julia Marquard) werden die Krimi-Zutaten neu gemischt, nachdem der Zuschauer kurz in die Irre geführt wird. Jeder 45-minütige Fall beginnt mit einem Unfall, der aber für die weitere Handlung unerheblich ist. Worum es wirklich geht, passiert in der Nähe des Unfalls – gestern war’s der Schuss im Wald. Kommende Woche wird es ein brennendes Auto am Ufer eines Gewässers sein (Spoiler!).

Ein verschmitzter Schachzug von Serienerfinder Markus Engel, der dem Protagonisten-Duo dann (in der Person einer Notarin) folgenden Auftrag gibt: Bevor die zurückbleibenden Werte an den Staat gehen, muss sichergestellt werden, dass es tatsächlich keine Anspruchsberechtigten gibt. Engel hat auch die ersten vier Episoden inszeniert.