TV-Tagebuch"Ostrowski macht Urlaub": Vertrauen Sie diesem Mann!

Michael Ostrowski urlaubt am Freitagabend für ServusTV in Eisenerz © ServusTV

Österreich-Urlaub soll in diesem Jahr ja sehr angesagt sein. Zwischen sportlichen Wanderführern, verkopften Kunst-Bildbänden und stylischen Hipster-Ratgebern für die wenigen urbanen Fleckerl in diesem Land könnte man sich in der Wahl der Destination auch einfach an Michael Ostrowski halten. Auch heuer wieder fährt der Schauspieler, Regisseur und Entertainer mit seinem alten Bully für Servus TV durchs Land. Heute Abend stoppt er dort, „wo sonst niemand Urlaub macht“. In Eisenerz.