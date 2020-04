Kleine Zeitung +

Harald Krassnitzer Statt "Tatort" gibt es für ihn nun kuriose Rechtsfälle

Heute kommt Harald Krassnitzer in einer völlig neuen Rolle auf den Bildschirm. In der Reihe „Über Land“ wird er zu Richter Hans Bachleitner. Krassnitzers Einstand mit dem Untertitel „Kleine Fälle“ läuft in Spielfilmlänge um 21.15 Uhr in ORF 2. Ein Interview.