Fanny Stapf lädt zur "Freistunde" auf ORF 1 und in der TVthek © (c) ORF

Durchschnittlich 99.000 Zuschauer verfolgten den Auftakt der „ORF 1 Freistunde“ mit Fanny Stapf als Moderatorin. Bei den Sehern zwischen drei und elf Jahren vermeldet der ORF 42 Prozent Marktanteil. In der heutigen Programmleiste ab 9.03 Uhr (um Punkt neun gibt es eine "ZiB Zack") werden u. a. ein Erklärstück zum Thema Händewaschen und eines zum Unterschied zwischen Grippe und COVID-19 geliefert. Außerdem wird erklärt, wie man unnötigen Müll vermeiden kann, weiters berichten Schüler via Handyvideos, wie es ihnen zu Hause geht. Falls die Ausstrahlungszeit ungünstig sein sollte, verweist der ORF noch einmal auf TVthek.ORF.at/freistunde: Hier werden die Angebote des auf ORF 1 eingerichteten Programmangebots für Schüler/innen auch für die non-lineare Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt.

So wurde etwa beim ORF-Kundendienst deponiert:

Sehr geehrter Herr Direktor Wrabetz Grundsätzlich bin ich begeistert von Ihrer Idee und der Umsetzung eines lehrreichen TV Programms für die Schüler. Meine dringliche Anregung dahingehend ist, ob es nicht machbar wäre, das Programm auf die Nachmittage zu legen. Wir als Eltern haben ja den Auftrag mit den Kindern home-educating zu machen, was sinnvoller Weise am Vormittag geschieht. So könnten die Schüler das Programm entspannter sehen bzw. könnte man es ihnen als Zuckerl anbieten.

Auch hier wird auf die TVthek verwiesen:



Liebes ORF-Team!

Ich finde die ORF1 Freistunde eine super Idee, sehr interessant und informativ.Nur ist die Sendezeit von 9.00 – 12.00 Uhr etwas schlecht gewählt, da die Schüler zu dieser Zeit eigentlich ihre Planarbeiten der Schule erledigen sollten. Vielleicht lässt sich die Ausstrahlung etwas nach hinten verschieben.

Hier noch ein handgeschriebener Brief an den ORF :

Foto © ORF