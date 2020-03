In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Yeti, Steinbock, Karpfen, Falke & Co.: die Kostüme der acht Promis der Österreich-Version des Quotenhits © Puls 4

1. Wie und woher kann Puls 4 heute eine Live-Show senden?

„The Masked Singer Austria“ geht in einem TV-Studio im Kölner Stadtteil Ossendorf über die Bühne. Puls 4 nützt die Infrastruktur von ProSieben, wo „The Masked Singer“ dienstags läuft. Obwohl es in Deutschland (noch) keinen Erlass wie in Österreich bezüglich der 100-Zuschauer-Grenze bei Indoor-Events gibt, verzichtet Puls 4 bei der Premiere heute ab 20.15 Uhr auf ein Live-Publikum im Saal.