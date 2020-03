Facebook

Wann "Dancing Stars" fortgesetzt wird, ist vorerst offen. © (c) ORF (Hans Leitner)

Am Freitag hätte die zweite Folge der 13. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" im großen Ballroom am Küniglberg über die Bühne gehen sollen. Doch nach dem aktuellen Erlass der Bundesregierung muss die beliebte Sendung bis auf weiteres ausgesetzt werden, wie der ORF am Dienstagabend mitteilte.

"Ein TV-Event dieser Größenordnung ist in der aktuellen Aufmachung nur mit mehr als 100 Personen durchführbar, weshalb sich der ORF nicht nur auf den Verzicht des Saalpublikums beschränkt, sondern diesen Schritt zum Schutz aller an der Produktion beteiligten Personen – insbesondere der Teilnehmer/innen – setzt", teilte der ORF mit. Ein Ersatzprogramm stand am Dienstagabend noch nicht fest.