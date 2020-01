Kleine Zeitung +

Dschungelcamp: Die Entscheidung Menschliches Versagen auf fast allen Linien - und ein Happy End unter Tränen

Noch nie war "IBES" so unberechenbar wie in der 14. Staffel. Fast Tag für Tag gab es überraschende Entscheidungen. Nur das Ende stand vermutlich längst fest. Prince Damien wurde wie allseits erwartet Dschungelkönig. Die beiden anderen Finalisten haben alles dafür getan, nicht zu gewinnen. Am Ende weinte sogar Sonja Zietlow vor Rührung.