20-Jahr-Jubiläum Barbara Karlich: "Es ist eine vertraute Welt"

Barbara Karlich moderiert seit zwanzig Jahren ihre Show © ORF

Seit 3801 Sendungen erzählen ihre Gäste Barbara Karlich, was sie bewegt und wovon sie träumen. Zum 20er der Sendung gratuliert der ORF am Mittwoch (23. Oktober) um 20.15 Uhr mit einer Show mit prominenten Gästen. Der Tag fällt auf den „Tag des Talkshow-Moderators“, was die 50-Jährige beim Interview am Küniglberg sichtlich amüsiert.



Am 27. Oktober 1999 flimmerte die erste „Barbara Karlich Show“ über die Bildschirme. Thema: „Jeder verdient eine zweite Chance.“ Erinnern Sie sich noch daran?

BARBARA KARLICH: Ich erinnere mich noch gut an den Aufzeichnungstag: Es herrschte wahnsinnige Aufregung, die Leute sind hin- und hergelaufen. Und ich war total ruhig und habe das amüsiert betrachtet. Von den Gästen kann ich mich nur noch an Tony Wegas erinnern. Aber: Würde ich die Gesichter sehen, würde es mir wieder einfallen. Ich kann mir Gesichter und Geschichten sehr gut merken.