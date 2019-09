Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Was die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, wird in Deutschland noch hohe Wellen schlagen: Die Deutsche Telekom hat sich die Liverechte an allen 51 Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert. Als Quelle werden interne Kreise aus der Uefa angegeben.

Laut FAZ könnte ein Großteil der Spiele über Magenta TV ausgestrahlt werden. Dazu kommt ein deutsches Spezifikum: Im Rundfunkstaatsvertrag ist geregelt, dass alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinali und das Finale unverschlüsselt und ohne Zusatzkosten zu sehen sein müssen. Dies könnte durch Sublizenzierungen für ARD und ZDF umgesetzt werden.