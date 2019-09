ORF Der Zündstoff im heutigen Stiftungsrat

Facebook

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Roland Brunhofer in friedlichen Zeiten. © ORF

In der heutigen Zusammensetzung tagt der Stiftungsrat womöglich zum letzten Mal, könnte es nach der Nationalratswahl doch zu einem Austausch des einen oder anderen Mitglieds im obersten Aufsichtsgremium des ORF kommen. Wobei im heutigen Plenum keine Weichenstellungen zu erwarten sind, spannend wird die erste Stiftungsratssitzung nach den Nationalratswahlen (12. Dezember). Ein Blick in die Tagesordnung sieht nach glatter See aus: So wird über das Qualitätssicherungssystem des ORF berichtet, ein Statusbericht über den Medienstandort Küniglberg vorgelegt (Bauarbeiten und Kostenplan der Neubauten für Ö 1 und Ö 3 sowie den multimedialen Newsroom) und der Programmausschuss rekapituliert.