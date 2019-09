Facebook

In der prachtvollen Aula der Alten Universität, wo einst das Jesuitenkolleg untergebracht war, wurde der Festakt mit rund 200 Gästen zelebriert © Stefan Pajman

"Die Styria steht niemals still, seit 1869“, brachte Vorstandsvorsitzender Markus Mair 150 Jahre Konzerngeschichte auf einen Punkt, die mit dem 16. September 1869 begonnen hat, als der Katholische Pressverein gegründet wurde. Fast 150 Jahre später zelebrierten rund 200 Gäste in der Alten Universität in Graz die Gründung des Vereins, der heute zu einem international tätigen Medienkonzern mit 3000 Mitarbeitern angewachsen ist.