Cliff Barnes„Dallas“-Bösewicht Ken Kercheval ist tot

Ken Kercheval, im Bild mit "Dallas"-Kollegin Victoria Principal © AP

Bekannt wurde er durch seine Rolle als Cliff Barnes in der TV-Serie "Dallas", in der er von 1978 bis 1991 den großen Gegenspieler von J.R. Ewing (Larry Hagman, gestorben 2012) gab. Nun ist Ken Kercheval 83-jährig gestorben. "Ken starb am Ostersonntagabend in seiner Heimatstadt Clinton in Indiana", teilte sein Manager Jeff Fisher der Deutschen Presse-Agentur mit, eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Bereits 1994 musste dem starken Raucher ein Teil der Lunge entnommen werden, da er an Lungenkrebs erkrankt war.

Ken Kercheval Foto © APA/AFP/CHRIS DELMAS

„Dallas“-Kollegin Victoria Principal (69) würdigte Kercheval als „enorm talentierten“ Kollegen mit schlauem Humor. „Ich hoffe, du, Larry und Barbara schmeißt eine himmlische Party im Texas-Stil! Ruhe in Frieden, lieber Bruder“, schrieb Principal auf Instagram. In der TV-Serie spielte sie Pamela Barnes, die Halbschwester von Kerchevals Figur Cliff Barnes.

In den USA lief "Dallas" 14 Jahre lang, auch hierzulande durfte sich das Familiendrama um Geld, Macht und Intrigen einer großen Fangemeinde erfreuen. Die insgesamt 356 Folgen wurden in 67 Sprachen übersetzt und in 90 Ländern ausgestrahlt. Kercheval war aber nicht nur damals immer mit dabei, sondern auch in der Serien-Fortsetzung von 2012 bis 2014.

Der Schauspieler, der seine Karriere am New Yorker Broadway begonnen hatte, spielte auch in Kino-Filmen wie "The Seven-Ups" und "F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg" mit.

