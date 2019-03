Rückenwind für FPÖ-Pläne Frankreich und Norwegen wollen Rundfunkgebühren abschaffen

Frankreichs Budgetminister Gerald Darmanin schlug am Freitag in Paris vor, die Gebühr für Fernseher und Radiogeräte in Haushalten abzuschaffen. Ähnliches plant nun auch die norwegische Regierung. Auch in Österreich wird das Thema heiß diskutiert.