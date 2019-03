Facebook

Landesstudios gefährdet? Im Bild Steiermark © ORF

Es war kein Zufall, dass just Hubert Fuchs die Rolle zufiel, die Debatte um die Rundfunkgebühren erneut in Gang zu bringen. Nicht Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) oder FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein, sondern der FPÖ-Finanzstaatssekretär ließ die Diskussion wieder aufkochen. Es geht ums Geld, viel Geld. Rund 600 Millionen Euro landen aktuell aus den Rundfunkgebühren (GIS) beim ORF. Geht es nach der FPÖ, wird sich das bald ändern: Der öffentlich-rechtliche Sender soll künftig aus dem Budget finanziert werden. Zudem sollen „Effizienzsteigerungspotenziale“ gehoben werden, wie Fuchs in der „Pressestunde“ letzten Sonntag ausführte. Heißt: weniger Budget für den ORF.