Stephanie und Matthias Ninaus mit Vater Alfred. © Ninaus/Richard Mayr

Generationenwechsel in einer österreichischen Filmemacher-Familie: Alfred Ninaus übergab mit Jahresende seine Ranfilm an Tochter Stephanie und Sohn Matthias. Das morgige „Heimatleuchten“ für Servus TV (Steirisches Joglland, 20.15 Uhr) ist die erste Produktion, die von der 31-Jährigen und ihrem 24-jährigen Bruder in Eigenregie produziert wurde. Vater Alfred bleibt nicht nur als Berater Teil des Teams, auch als Regisseur wird sich der 67-Jährige einbringen. So entstehen heuer die dreiteilige Doku „Schlösserstraße“ und zwei Folgen über Naturjuwele der Steiermark unter seiner Regie. Sohn Matthias dreht aktuell gemeinsam mit dem Wiener Filmproduzenten Roman Landauer (Skyland) an einer Doku über den Hudson River, die Ende 2020 in den USA und später auch als Universumfolge im ORF zu sehen sein wird.

