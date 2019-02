Warum das Soziale Netzwerk Millionen Dollar in Journalismus investiert und digitale Hoffnungsträger wanken.

© APA/AFP/LOIC VENANCE

Eine gewisse Ironie ist nicht zu übersehen: Der Facebook-Konzern hat vor einigen Wochen seine Pläne präsentiert, insgesamt 300 Millionen Dollar in die Förderung von Lokaljournalismus zu investieren. Damit will das soziale Netzwerk just jener Branche rettend unter die Arme greifen, die es auf mehreren Ebenen herausfordert: inhaltlich durch Fake News und finanziell durch eine milliardenschwere Werbe-Marktmacht. Hinzu kommt die Abhängigkeit von algorithmischen Veränderungen, die ein auf Facebook basierendes Geschäftsmodell ebenso schnell aufleben wie sterben lassen kann.

