Verstärkung für das Service- und Konsumentenmagazin "konkret", das werktägig um 18.30 Uhr in ORF 2 läuft.

Münire Inam verabschiedet sich in die Babypause, Onka Takats kommt © ORF

Onka Takats wird künftig - neben Martina Rupp und Marvin Wolf - das ORF-Service- und -Konsumentenmagazin "konkret" moderieren, Münire Inam verabschiedet sich in die Babypause. Die gebürtige Welserin Onka Takats (51) studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien. Sie begann ihre Tätigkeit beim ORF 1994 beim Aktuellen Dienst im Landesstudio Wien. Ab 2003 moderierte sie das "Wien heute"-Wetter, von 2004 bis 2011 gestaltete Takats zudem Fernsehbeiträge für "Wien heute". Seit November 2010 ist sie als Beitragsgestalterin für "konkret" tätig, seit 2017 in der "konkret"-Redaktion auch als Chefin vom Dienst zuständig.

Unter den Beiträgen der kommenden Woche (ab 28. Jänner):

Wahlarzt - strenge Rechnung oder Abzocke? Immer mehr Patientinnen und Patienten gehen zu einem Wahlarzt oder einer Wahlärztin. Einem Niederösterreicher wurde das finanziell zum Verhängnis: Er ist mit Honoraren von fast 7 000 Euro konfrontiert. Die Patientenanwaltschaft spricht von Abzocke.

Hausabriss nach Nachbarschaftsstreit: Der Auslöser für einen Nachbarschaftsstreit war eine zu hohe Hecke. Nun soll das Haus eines Pensionisten-Ehepaares abgerissen werden, weil es zu nahe an der Grundstücksgrenze steht. 50 Jahre lang hat das niemanden gestört und eigentlich wollten die Eigentümer umbauen, um die behördlichen Auflagen zu erfüllen. Doch bevor alles fertig ist, soll das Gebäude bereits dem Erdboden gleichgemacht werden.

Fliegen mit Babys - gefährliche Praxis: Eine Jungfamilie verreist. Aus Sicherheitsgründen haben die Eltern extra einen Sitzplatz für ihr Baby bezahlt, damit es sicher im für Flugreisen zertifizierten Kindersitz mitreisen kann. Doch beim Starten und Landen musste der Säugling auf Anweisung der Kabinen-Crew auf den Schoß genommen werden, gesichert nur mit einem Spezial-Gurt. Eine gefährliche Praxis, wie Fachleute meinen.