''Meine Reise''Alles über Max Giesinger: G&J startet Fanmagazin

Max Giesiger über sein Print-Magatzin: Das werde ich dann irgendwann meinen Kids zeigen. © APA

Seine Musik kommt am deutschen Markt hervorragend an, nun sollen mit dem Max Giesinger auch Printprodukte verkauft werden. Das Verlagshaus Gruner & Jahr kündigte die erste Ausgabe von "Max Giesinger - Die Reise" für den 14. Februar an.

Zehn Euro kostet eine Ausgabe, 75.000 Stück sollen aufgelegt werden.

Das Fanmagazin erscheint zum Tourstart des Musikers und soll laut Verlag, Giesinger "in all seinen Facetten" zeigen: "seine Wurzeln, sein Werdegang, seine Liebe zur Musik." Giesinger selbst wird in einer Aussendung wie folgt zitiert: "Ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Magazin von mir geben würde. Für mich ist das eine großartige Erinnerung an die letzten paar Jahre. Das werde ich dann irgendwann meinen Kids zeigen."

Jan Böhmermann dürfte das gefallen. Der ZDFneo-Unterhalter befasste sich in seinem "Neo Magazin Royale" schon mehrfach mit Max Giesinger. Mit seiner Giesinger-Persiflafe "Menschen Leben Tanzen Welt" gelang ihm zudem ein beachtlicher Chart-Erfolg: