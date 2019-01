Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer den ESC ausrichtet, holt Designer Florain Wieder - nach Düsseldorf, Baku, Wien, Kiew und Lissabon ist er auch für die Bühne in Tel Aviv vernatwortlich © APA

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist in Tel Aviv alles auf Schiene: Das Produktionsteam rund um ESC-Veteranin Tali Eshkoli hat den deutschen Designer Florian Wieder engagiert, der schon in Wien und zuletzt in Lissabon die Bühnen entworfen hat. 2015 in Wien stellte Wieder ein riesiges, aus 1288 Stelen gebildetes Auge in den Mittelpunkt, für Israel greift er als Artwork das Dreieck und den Diamanten auf. Der junge israelische Sender Kan formuliert das Showkonzept so: „Das Dreieck, eine der ältesten Formen der Welt, ist ein grundlegendes Symbol, das universell in Kunst, Musik, Kosmologie und Natur zu finden ist. Wenn sich die Dreiecke verbinden und verschmelzen, werden sie zu einer neuen Einheit, die den unendlichen Sternenhimmel widerspiegelt. Die Sterne der Zukunft treffen sich in Tel Aviv beim ESC!“ Wieder hat zudem u. a. schon für U 2 und die MTV Awards gearbeitet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.