Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer im Tatort "Wahre Lügen" © ORF (Petro Domenigg)

Der neueste Austro-"Tatort" mit dem Titel "Wahre Lügen" hat am gestrigen Sonntag auf ORF 2 die Millionen-Marke nur knapp nicht geknackt: Bis zu 997.000 Zuseher waren bei Adele Neuhausers 20. Einsatz als Majorin Bibi Fellner dabei, wie der Sender am Montag mitteilte. Durchschnittlich verbuchte der Krimi von Regisseur Thomas Roth 975.000 Zuseher, was einem Marktanteil von 28 Prozent entspricht.

Auch in Deutschland konnte das rot-weiß-rote Ermittlerteam, bestehend aus Neuhauser und Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), reüssieren: Im Schnitt saßen dort 10,45 Mio. Menschen vor den Bildschirmen, der Marktanteil in der ARD belief sich auf 29 Prozent.

Zumindest auf Twitter zeigten die Zuschauer vor allem Interesse an den typisch österreichischen Ausdrücken ...

"Gehscheißen!" ist Österreichisch für:

"Dankefür Ihre Meinung. Ich kann leider nicht vollständig zustimmen und möchte Ihnen stattdessen meinen Standpunkt darlegen." #Tatort — Tatort (@Tatort) 13. Januar 2019

Geh scheißn, Koffer, küss die Hand Frau Doktor! Der #tatort fasst Österreich ziemlich gut zusammen. — David (@_landrin) 13. Januar 2019

Zum Unterschied zu „scheissdi nedoh“. Das bedeutet: nach sorgfältiger Abwägung von Chancen und Risiken, nebst Evaluierung von Erfolgschancen, entscheidet man sich für einen mutigen Schritt #tatort #dialekt — Wolfgang Petritsch(@WPetritsch) 13. Januar 2019

Amüsiert zeigten sich einige User auch über den Sekretär aus dem Büro für Innere Sicherheit:

Die akkurateste Darstellung eines Audi TT Fahrers, die ich jemals gesehen habe! #Tatort pic.twitter.com/IUpRxoOfOQ — GrandSnob(@GrandSnob) 13. Januar 2019

Manche wollten darin sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit realen Politikern erkennen:

Ich dachte erst Kanzler Kurz spielt auch mit! 😂😂😂#Tatort pic.twitter.com/wbXuF2eVYl — Pavel Pipovic(@pipovic_pavel) 13. Januar 2019

Und am Ende gibt es doch noch Jemanden der es ausspricht: