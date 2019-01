Facebook

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im Tatort: Wahre Lügen © ARD Degeto/ORF/Cult Film/Petro D



Es ist ihr 20. Streich: Im neuen Austro-„Tatort“ kommenden Sonntag ermittelt Adele Neuhauser zum 20. Mal als Majorin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krassnitzer, der wiederum seit 20 Jahren im „Tatort“-Dienst ist.

Der Fall „Wahre Lügen“ (Buch und Regie: Thomas Roth) ist außergewöhnlich, da er auf einem wahren, österreichischen Politkrimi beruht: dem Fall Karl Lütgendorf. Der General, der in eine altadelige Familie geboren wurde, war von 1971 bis 1977 Verteidigungsminister. Wegen des Verdachts, in illegale Waffengeschäfte verwickelt zu sein, trat er zurück. Er starb am 9. Oktober 1981 durch einen Schuss in den Mund. Offiziell gilt sein Tod als Suizid. Bis heute halten sich Gerüchte, dass Lütgendorf auf einem Jagdausflug ermordet wurde.

Dieses Gerücht greift der explizit politische Film, spannend inszeniert, auf: Die Wiener Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner werden ins Salzkammergut beordert, weil im Wolfgangsee eine tote Frau gefunden wird. Erschossen und versenkt. Die Tote ist eine vermisst gemeldete deutsche Journalistin, die zu illegalen Waffengeschäften recherchiert hat. Das ruft die Generaldirektorin für Innere Sicherheit auf den Plan. Die Ermittler stoßen schnell auf immer größeren Widerstand und Vertuschungen. „Schon als Jugendlicher hat dieser merkwürdige Fall Interesse bei mir ausgelöst“, sagt Roth. Für die Arbeit habe er viel recherchiert, viele der Akten seien unter Verschluss. Und: „Die ORF-Rechtsabteilung war von Anfang an in den Fall eingebunden.“

Tatort: So wird das neue "Tatort"-Jahr Köln Ihr Einsatz in Köln sorgt meist für gute Quoten: Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) sind heuer angeblich drei Mal dran. Erster Termin war am 6. Jänner mit dem großartigen Roeland Wiesnekker. (c) WDR/Martin Valentin Menke Wien Die Wiener Publikumslieblinge Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln heuer drei Mal im TV. Der erste Einsatz am 13. Jänner ist brisant: Regisseur Thomas Roth inszeniert in "Wahre Lügen" den wahren Fall des verstorbenen Ministers Karl Lütgendorf. (c) ARD Degeto/ORF/Cult Film/Petro D Dortmund Die Depressiven aus Dortmund (Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel und Rick Okon) werden heuer zweimal am Sonntag ins Rennen geschickt, um knifflige Fälle zu klären, während sie mit ihrem einenen Leben zu kämpfen haben. Erster Einsatz: 20. Jänner. (c) WDR/Thomas Kost Saarbrücken Letzter und achter Fall für Devid Striesow als "Tatort"-Kommissar am 27. Jänner. Ein neues Fünfer-Gespann soll künftig den Posten in Saarbrücken stellen und noch im Frühling vorgestellt werden. ORF Hannover/Göttingen Einzelgängerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) wird strafversetzt und zwar vom LKA in Hannover zur Polizei in Göttingen - und als ob das nicht genug Konfliktpotenzial bergen würde, bekommt sie auch noch eine neue Kollegin zur Seite gestellt: Florence Kasumba. Ausstrahlungstermin: 3. Februar. ORF Wiesbaden Ein Fest für Fans könnte die neue Folge mit Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) werden. In "Murot und das Murmeltier" erlebt der Kommissar ähnlich wie in "Und täglich grüßt das Murmeltier" einen Tag mehrere Male. Klingt wieder einmal nach einem mutigen Experiment. Ausstrahlung: vermutlich im Februar. ORF Münster Gute Nachrichten für die Fans der Quotenkaiser und Krimikomiker Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers). Nachdem sie 2018 nur einmal ermitteln durften, sind sie heuer gleich drei Mal dran. Auftakt der Münsteraner: voraussichtlich im März. APA/dpa/Friso Gentsch Bremen Nach 21 Jahren sperrt das Kommisariat Bremen zu: Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) sind vermutlich im ersten Quartal das letzte Mal zu sehen. ORF Luzern Auch Reto Flückiger und Liz Ritschard sagen 2019 Adieu, Tatort! Zwei neue Fälle stehen noch auf dem Programm, dann ist nach acht Jahren Schluss. Ab 2020 wird dann in Zürich ermittelt. ORF München Noch lange nicht Schluss ist in München: die ergrauten Routiniers Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) werden drei Mal auf die Straße geschickt - einmal ermitteln sie an der berühmten Eisbach-Welle im Englischen Garten. ORF 1/10

