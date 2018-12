Facebook

Alexander Hofer (Channel Manager ORF2) leitet vorerst die Unterhaltungsabteilung © ORF

Mitte November gab es zwar Hearings mit den potenziellen Kandidaten, doch nun gab der ORF bekannt: Die Position des Unterhaltungschefs (Shows, Quiz, Comedy, Kinderprogramm, Events wie ESC, Opernball oder Life Ball etc.) wird "interimistisch" von ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer übernommen. Man wolle im Rahmen der neuen Channel-Organisation erst die "Zielstruktur" für die TV-Programm-Abteilungen erarbeiten.

Dies soll bis März 2019 passieren, hieß es am Küniglberg. Dann werde die "Basis für weitere Personalentscheidungen" vorliegen. Die interimistischen Bestellungen gelten daher für "maximal sechs Monate".

Als Channelmanager stellte Hofer heute das "Studio 2" vor: ORF 2 verlegt seinen Vorabend ab 7. Jänner nämlich vom mobilen roten Truck in ein Einfamilienhaus. Bei der Produktionsfirma Interspot in Liesing am Rande von Wien ist ein kleines Einfamilienhaus als Studio errichtet worden, das Küchenblock und Couchecke vorhält und mit Terrasse und Garten auch Außenaufnahmen ermöglicht.

Auch die Leitung der Hauptabteilung "Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen" wird nämlich vorläufig neu besetzt, mit Thomas Matzek, dem Sendungsverantwortlichen von "Universum History". Gleiches gilt für die Hauptabteilung "Religion", sie wird interimistisch von Barbara Krenn, sendungsverantwortliche Redakteurin in der Abteilung, geleitet.