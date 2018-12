Facebook

Hätte der kleine Kevin damals schon den Sprachassistenten von Google gehabt, hätte er weit weniger Aufwand betreiben müssen, um die bösen Einbrecher zu verjagen. Das ist Googles Botschaft, die in einem neuen Werbespot transportiert wird. Ein mittlerweile erwachsener Macaulay Culkin wird in die Requisite von damals zurück katapultiert und kann mithilfe der heutigen technischen Innovation seinen "sturmfreien" Tag deutlich komfortabler gestalten.

Gewissermaßen als Fleißaufgabe hat die Kreativabteilung im Spot auch ein Abbild des Basketball-Stars Kevin Durant (0:44) untergebracht, was sich nicht nur mit dem Vornamen des Sportlers erklären lässt, sondern auch mit den Ambitionen des New Yorker Basketball-Teams Knicks, die den Superstar nur allzu gerne in den Big Apple holen würden. Somit bringt man sich mit einem kleinen Kunstgriff auch bei der Fangemeinschaft ins Gespräch. Apropos Basketball: Auch der österreichische NBA-Export Jakob Pöltl hat schon Werbung für Google gemacht.

Beim Publikum kam der Werbespot jedenfalls gut an. Aber sehen Sie selbst:

