Universum: Malika jagt - Abenteuer einer Leopardin © (c) ORF

Gut gebrüllt, Löwe. Disney hat mit seiner Ankündigung, den „König der Löwen“ in einer Neuverfilmung ins Kino zu bringen, eine wahre Klickorgie ausgelöst. Allein in den ersten 24 Stunden haben knapp 225 Millionen Menschen die Trailer weltweit angesehen. Der Löwe hat Potenzial. Vielleicht auch, weil man sich hier Tipps im Kampf gegen den Raubtierkapitalismus holen kann. Auch gut möglich, dass nicht wenige Leute von den Seitenblicke-Salonlöwen einfach die Schnauze voll haben. Das könnte sich auch so manches Raubtier denken: Im Fernsehen gern gesehen, aber in freier Wildbahn sind sie uns eher wurscht. Klimaschutz und Tierschutz? Bitte gerne, wenn es andere machen.



In der Zwischenzeit nimmt Leopardin Malika die Sache selbst in die Hand. Ihr ist heute ein Universum (ORF 2, 20.15 Uhr) gewidmet. Die schlaue Katze muss sich in ihrem Revier in Sambia immer neue Jagdstrategien einfallen lassen. Ihre größten Gegner kommen aus den eigenen Reihen: ein Leopard und ein Rudel lästiger Hyänen. Da muss Malika hin und wieder die Beißerchen ausfahren. Das Superraubtier Mensch kann das auch, nur bei ihm ist die Jagdstrategie ein bisschen raffinierter: Bevor er zubeißt, zeigt er gerne die Zähne. Bei ihm heißt das Lächeln. Kein Witz.

