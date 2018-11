Rolle der ''Harriet Oleson''"Unsere kleine Farm"-Star Katherine MacGregor gestorben

Facebook

Katherine MacGregor starb am 13. November in Los Angeles. © Screenshot/Kleine Farm

Die US-Schauspielerin Katherine MacGregor aus der TV-Serie "Unsere kleine Farm" ist tot. MacGregor starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren, wie US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf ihren Sprecher Tony Sears berichteten. In der beliebten 70er-Jahre-Serie verkörperte MacGregor die garstige Wichtigtuerin Harriet Oleson.

Die gebürtige Kalifornierin startete ihre Karriere als Tänzerin in New York. Später wechselte sie ins Schauspielfach. Bevor sie zu der prägenden Rolle in der Kultserie nach den Büchern von Laura Ingalls Wilder kam, verdingte sich MacGregor in kleineren Film- und Fernsehproduktionen.

Ihre Kollegin Melissa Gilbert, die in "Unsere kleine Farm" als Laura auftrat, würdigte MacGregor beim Onlinenetzwerk Instagram: Sie sei "zum Schreien" komisch gewesen. "Ihre Harriet Oleson war die Frau, die unsere Fans liebten zu hassen."