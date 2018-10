Kleine Zeitung +

ORF-Show ''9 Plätze - 9 Schätze'': Steirer setzen auf Stoanis und Schüsserlbrunn

Die Wallfahrtskapelle „Mariahilf in Schüsserlbrunn“ in der Gemeinde Breitenau gilt als Kraftplatz. In der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ könnte das Ausflugsziel heute den Sieg in die Steiermark holen.