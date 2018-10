Interview mit Brigitte Kren„Jetzt werden einige auf mich bös sein“

Facebook

Soko Donau © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Jubiläum bei der wohl bekanntesten Polizeiwache Österreichs: Gestern baten ORF und Satel-Film zum Dreh der 200. Folge des Krimi-Dauerbrenners „Soko Donau“ ins „Hauptquartier“ beim Schifffahrtszentrum am Wiener Handelskai. Die Ausstrahlung der 14. Staffel beginnt ab 13. November und mit der Steirerin Brigitte Kren bekommt die „Soko“ eine neue Chefin.

Frau Kren, mussten Sie für Ihre Rolle zum Casting?

BRIGITTE KREN: Ja, und da habe ich mitbekommen, dass sich fast das halbe Burgtheater beworben hat. Jetzt werden einige auf mich bös sein. Aber so ist das halt in dieser Branche.

Ihre Freude über die Zusage war groß?

Nicht nur. Denn nach einem Schauspieler wie Dietrich Siegl, der so viel Sympathie genoss, hatte ich auch Angst. Obwohl er nichts dafür kann.

Was wird Frau Oberst Henriette Wolf von ihrem Vorgänger unterscheiden?

Dietrich Siegl ist ein großer, fescher Mann, der es „von oben“ machen konnte. Als 1,60 Meter große Frau kann ich natürlich nicht dominant agieren und muss es ein bisschen anders anlegen. Mit weiblichen Stärken, mit ein bissl Gfeanztheit. Verblüffend war, dass mich die Kollegen von Anfang an voll akzeptiert haben. Ich habe gefürchtet, dass es da oder dort heißen würde: „Na ja, jetzt kommt so eine Zezn daher.“ Doch es war Liebe auf den ersten Blick, und das hat alles leichter gemacht.

Brigitte Kren (zweite von rechts) mit ihrem "Soko"-Team Foto © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Empfinden Sie Seriendrehs anstrengender als Arbeiten an einem abendfüllenden Film?

Schon, aber durch dieses amikale Miteinander ist es sehr schön und ich mach es gerne. Sogar das Catering ist fantastisch. Da freut man sich schon um 11 Uhr, dass es um 13 Uhr Essen gibt, und ist voll entspannt. Unser Herr Wolfgang kocht wirklich ganz fantastisch.

Bleibt neben „Soko Donau“ noch Zeit für andere Sachen?

Auf jeden Fall. Gleich nach der vorläufig letzten Folge, einem 90-Minüter, beginne ich Anfang Jänner mit dem Achtteiler „Freud“ unter der Regie meines Sohnes Marvin Kren. Ich spiele Sigmund Freuds Haushälterin.

Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu Freud?

Gut. Ich stehe auch der Hypnose positiv gegenüber. Bei den Vorbereitungen hat sich mein Sohn ebenfalls einer Hypnose unterzogen, und überhaupt hat er zwei Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet. Er ist ein sehr fleißiger Mann. Das hat er nicht von mir ... Scherz, bitte.