Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tyra Banks mit "Zurcaroh" © NBC

"Zurcaroh" so heißt jene Truppe aus dem Ländle, die nun bei der US-Show "America's Got Talent" für Furore sorgte: Nicht nur von den Juroren - darunter Heidi Klum - gab es Standing Ovations, Tyra Banks, die Gastgeberin bei der Talenteshow, drückte sogar den "Goldenen Knopf", der die Teilnehmer gleich direkt in das Viertelfinale katapultiert.

Wie ein Katapult - das war für "Zurcaroh" auch das Stichwort ihrer Einlage: Das 31-köpfige Team aus Götzis zeigte Akrobatik vom Feinsten - perfekte Körperbeherrschung inklusive. Mastermind ist übrigens ein gebürtiger Brasilianer, Peterson da Cruz Hora.

>>>Der Act zum Nachschauen: