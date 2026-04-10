Der Herrgott hat einen großen Tiergarten, heißt es bekanntlich, und müsste man all die Macken, Ticks und individuellen Volten in einem Mikrokosmos verdichten, dann landet man unweigerlich bei einer Serie: „Malcolm in the Middle“ heißt die US-Sitcom, die man bei uns als „Malcolm mittendrin“ kennt. Vor 20 Jahren ging die Serie nach sieben Staffeln zu Ende, nachdem von 2002 bis 2006 insgesamt 151 Folgen allerreinsten Wahnsinns produziert wurden. Nach zwei Jahrzehnten Funkstille sind ab heute vier neue Folgen auf Disney+ abrufbar.

Frankie Muniz war und ist Dreh- und Angelpunkt der Serie über eine dysfunktionale vielköpfige Mittelschichtsfamilie, irgendwo in der US-Peripherie, in der alle irgendwie Helden, Verlierer, aber auch Dummköpfe und Alltagsphilosophen gleichzeitig sind. Ein Tollhaus der Extraklasse, in dem Muniz als Malcom mittendrin steckt. Nicht als Sandwichkind im eigentlichen Sinn, sondern als Hochbegabter in einer Arena emotionsgeladener Hasardeure. Keine Biedermänner, nur Brandstifter.

Malcolm ist einer, der weiß, dass die Flucht zwecklos, aber das Überleben nicht ganz sinnlos ist. Daraus ergibt sich eine Spezialdisziplin: Surfen auf Treibsand, untergehen verboten! Für alle, die ihm vor dem Fernseher folgten, bestand über sieben Staffeln absolute Suchtgefahr. Auch weil wohl viele Familien im Vergleich dazu mehr wie von friedvoller Leichtigkeit durchzogene Hippiekommunen daherkommen. Das gerne inflationär vergebene Label „Kultserie“ passt hier wie die Faust aufs Auge, was sich wiederum bestens in Malcolms Sippschaft einfügt, in der körperliche Nähe unter den Brüdern gerne auch mal schmerzhaft sein kann.

Malcolm ist ein Teil von Frankie

Die fast schon kultische Verehrung der Serie hat zur Folge, dass es Frankie Muniz nicht ohne Malcolm gibt. Zwar ist seine Filmografie durchaus stattlich, aber selten spielt er dabei die erste Geige. Wobei der 40-Jährige auch musikalisch einiges drauf hat – als Schlagzeuger war er unter anderem mehrere Jahre bei der Band „Kingsfoil“ am Werk.

Ein anderes Steckenpferd erinnert an seine Rolle als Malcolm, in der beständig der Fluchtreflex wütet – Muniz ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher und professioneller Rennfahrer, zuletzt als Vollzeitfahrer in der NASCAR Truck Series. Der in New Jersey geborene Schauspieler ist seit 2020 mit Paige Price verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn. Also lieber Kleinfamilie, als große Sippschaft. Die hat er ohnehin am Set von „Malcolm mittendrin“. Die Handlung der vierteiligen Fortsetzung: Malcolm, nun selbst Vater einer Tochter, hat seiner Chaosfamilie den Rücken gekehrt. Der 40. Hochzeitstag seiner Eltern Hal und Lois steht ins Haus, die Rückkehr ist unvermeidlich. Das Chaos hat nun einmal seine ganz eigene Anziehungskraft.