Neben Birgit Fenderl verlässt nun auch Moderationskollegin Verena Scheitz bald die ORF-Illustrierte „Studio 2“. Laut Medienberichten endet der Vertrag der 52-jährigen Wienerin. Sie moderiert seit Anfang 2019 das Vorabendmagazin alternierend mit Fenderl, Ferdiny und Oberhauser. Sie liefern etwa Kochtipps, Gesundheitsthemen oder Interviews mit Stars.

Scheitz studierte „Musikalisches Unterhaltungstheater“ sowie Rechtswissenschaften und war Mitglied der Kabarettgruppe „Heilblut und Rosen“. Mit einem ihrer Programme, „Scheitz die nix“, trat sie auf den Bühnen des Landes auf. Ab Oktober 2025 starten Scheitz und Kabarettist Thomas Schreiweis das Programm „Der Lack ist ab“.

ORF will drei Millionen sparen

Im ORF 2-Vorabend trat Scheitz ab 2007 auf: Zuerst bei „Jahreszeit“, anschließend im Nachfolgeformat „heute leben“, bei dem sie sich mit Wolfram Pirchner abwechselte. 2016 erlebte sie einen Karriere-Höhepunkt: Der Sieg bei „Dancing Stars“ mit Tanzpartner Florian Gschaider.

Der ORF will die Sendung künftig selbst produzieren und jährlich rund drei Millionen Euro einsparen. Bisher entstand „Studio 2“ in einem wohnlichen Studio mitsamt Garten in Wien-Liesing - verantwortlich war eine private Filmproduktionsfirma. Es ist wahrscheinlich, dass Studio 2 ins ORF-Zentrum auf den Küniglberg zieht.

Nachfolgerinnen schon gecastet

Fenderl gab im Sommer 2024 bekannt, dass sie sich nach 31 Jahren im ORF (auch lange als „Zeit im Bild“-Host) anderen Aufgaben widmen möchte. Ihre Kollegen Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser sollen aber weiterhin im „Studio 2“ zu sehen sein. Intern seien bereits neue Moderatorinnen gecastet, ist zu lesen.