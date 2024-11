Wenn man zwei Kurznachrichtendienste gründet, muss man etwas zu sagen haben. Ein Schreihals ist Jack Dorsey, Mitgründer von Twitter und Bluesky, deswegen nicht. Der Mann gilt als Technik-Optimist, wenngleich er seine eigene Arbeit realistisch reflektiert. Wer ist der Mann, der eine Plattform und dessen kleinen Konkurrenten aufgebaut hat?

Schon mit 14 Jahren war Dorsey als Programmierer aktiv. Damals erstellte er ein Programm, das Taxi-Unternehmen für die Kartenvisualisierung nutzten. In seinen jungen Jahren hatte er unterschiedliche Jobs, wenig davon ließ vermuten, dass er Chef eines riesigen Tech-Unternehmens wird. Er ließ sich zum Masseur ausbilden, wollte botanischer Zeichner werden und arbeitete sogar als Model. Heutzutage schwört er auf Eisbäder und fastet an Wochenenden – ein typischer Silicon-Valley-Unternehmer sieht anders aus.

Das Flugzeug im Hudson River

Trotzdem entstand im Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit Biz Stone und Evan Williams der erste seiner Kurznachrichtendienste, Twitter, dessen Hauptfokus im Augenblick lag: Was passiert gerade bei mir im Moment? Einer dieser Momente brachte Twitter in die große Öffentlichkeit. Der Twitter-User Janis Krums postete am 15. Januar 2009 ein Foto vom Airbus A320, der im Hudson River in New York landete. „Dieser Moment hat alles verändert“, sagte Dorsey dem Fernsehsender CNBC. Plötzlich war Twitter nicht nur der Moment, sondern die Nachrichtenquelle.

Dass sich Twitter jedoch zur Plattform mit Echokammern und radikalen Meinungen entwickelte, war für Dorsey nicht abzusehen, sagt er im Interview mit dem US-Podcaster Joe Rogan. „Wir haben das Ding für uns selbst gebaut. Jetzt hat es die Welt durchdrungen und einige dieser Orte sind wirklich unangenehm“, sagt er.

Abschied von Twitter und Bluesky

Kurz gesagt: Mit Twitter hat er etwas geschaffen, das er selbst kritisiert. Soziale Netzwerke, die zentralisiert von einigen großen Unternehmen verwaltet werden und diese auch Macht auf die Nutzer ausüben können.

Sein neues und derzeit populäres soziales Netzwerk, Bluesky hingegen soll einen anderen Anspruch haben. Der Code des Dienstes, der im Jahr 2023 präsentiert wurde, ist für jeden einsehbar („Open Source“) und das Netzwerk ist dezentral angeordnet – das heißt, das System läuft auf mehreren Computern. Dadurch sollen die User selbst Verantwortung für das Netzwerk tragen, da das System nicht von einer Person bzw. einem Unternehmen gesteuert wird.

Nachdem sich Dorsey im Jahr 2022 von Twitter verabschiedet hat, sagte er jedoch auch Bluesky im Mai 2024 Adieu, was ist passiert? In einem Interview mit Pirate Wires erklärte er, dass das Team von Bluesky „dieselben Fehler“ wie bei Twitter wiederhole, wie zum Beispiel Moderations-Möglichkeiten einführen, die es ermöglichen, Leute von der Plattform zu werfen. Derzeit widmet er sich seinem Finanzdienstleistungs-Unternehmen, Block, das im Jahr 2023 einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat.