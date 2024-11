Ihre Laufbahn beim ORF geht bald zu Ende. Die Moderatorin Birgit Fenderl verlässt am 20. Dezember den Sender und schlägt einen neuen Karriereweg ein. Die 53-Jährige, die zuletzt im Infotainment-Format „Studio 2“ als Moderatorin tätig war, wird in Zukunft als Mediencoach arbeiten, Veranstaltungen moderieren und Vorträge, vor allem zum Thema Frauen in den Wechseljahren, halten.

„Ein jahrelanger Prozess“

In „Guten Morgen Österreich“ sprach die Ex-Frau von Armin Wolf über die schwierige Entscheidung, mit 53 Jahren noch einmal einen Neustart zu wagen. „Ein weinendes und ein lachendes Auge sind dabei. Es ist in Wirklichkeit ein jahrelanger Prozess.“, sagt sie im Interview mit Eva Pölzl. Sie sagt, dass sie sich nicht neu beruflich orientieren wollte, solange ihre Tochter in der Schule war. „Ich wollte das auch nicht, ich wollte sie in der Schule begleiten“, sagt sie. Die Tochter stehe jetzt auf „eigenen Füßen“. Außerdem hat Fenderl selbst jetzt „mehr Energie“ und dadurch habe sich dieser Schritt ergeben, sagt sie.

Fenderl war bei zahlreichen ORF-Produktionen vor der Kamera. Sie war Moderatorin der ZiB, des Report und der Infotainment-Sendung Studio 2.