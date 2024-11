Bekannte Gesichter stellten ihr Wissen in der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ auf den Prüfstand: Am Samstag, dem 16. November 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON erspielten Schauspielerin Nicole Beutler, Musiker Thorsteinn Einarsson, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick insgesamt 120.000 Euro für LICHT INS DUNKEL.

Biologie, Politik und Pflanzenkunde

Mit Fachwissen, Biologie, Politik und Pflanzenkunde zu 120.000 Euro. Lydia Prenner-Kasper fand mit Hilfe des 50/50-Jokers die richtige Antwort B auf die 12. Frage (Für welche berufliche Tätigkeit ist eine Ausbildung in Form eines Fachkurses notwendig? A: Stromfühler, B: Gasspürer, C: Benzinwitterer, D: Pelletstaster) und holte 25.000 Euro.

Thorsteinn Einarsson sicherte mit Einsatz des Telefonjokers und der richtigen Antwort B auf die 13. Frage (Weiße Katzen mit blauen Augen…? A: haben eine blaue Zunge, B: sind häufig taub, C: sind nachtblind, D: vertragen keinen Fisch) zusätzliche 35.000 Euro.

Nicole Beutler steuerte mit der richtigen Antwort B auf die 13. Frage (Wie viele britische Regierungschefs hat Kater Larry, der offizielle „Chief Mouser to the Cabinet Office“ seit 2011 miterlebt? A: drei, B: sechs, C: neun, D: zwölf) weitere 35.000 Euro bei.

Ralf Rangnick ließ sich vom Publikum unterstützen

Ralf Rangnick sorgte mit Unterstützung des Publikumsjokers und der richtigen Antwort B auf die 12. Frage (Um 70 cm zu wachsen, braucht der Riesenbambus unter optimalen Bedingungen in seiner Heimat Asien etwa…? A: eine Stunde, B: einen Tag, C: einen Monat, D: ein Jahr) für zusätzliche 25.000 Euro für den guten Zweck.

Fußballtrainer Ralf Rangnick und Armin Assinger © Stefan Gregorowius

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Frage 1: 100 Euro, Frage 2: 200 Euro, Frage 3: 300 Euro, Frage 4: 400 Euro, Frage 5: 500 Euro, Frage 6: 1.000 Euro, Frage 7: 2.000 Euro, Frage 8: 4.000 Euro, Frage 9: 6.000 Euro, Frage 10: 10.000 Euro, Frage 11: 15.000 Euro, Frage 12: 25.000 Euro – Lydia Prenner-Kasper, Ralf Rangnick, Frage 13: 35.000 Euro – Thorsteinn Einarsson, Nicole Beutler, Frage 14: 50.000 Euro, Frage 15: 75.000 Euro.

Die Gewinne bei dieser Ausgabe werden von Magna International und dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn zur Verfügung gestellt.