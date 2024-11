Um 70 Zentimeter zu wachsen, braucht der Riesenbambus unter optimalen Bedingungen in seiner Heimat Asien etwa ... a) eine Stunde, b) einen Tag, c) einen Monat oder d) ein Jahr“ (Antwort am Ende des Artikels). Hätten Sie die Antwort auf die Frage gewusst, die Ralf Rangnick einige Sorgenfalten ins Gesicht zeichnete? Der ÖFB-Teamchef ist am Samstagabend einer von vier Promis, die für Licht ins Dunkel ihr Wissen auf den Prüfstand stellen.

Schon knapp zwei Dutzend Mal durfte „Wissensallzweckwaffe“ Dietmar Chmelar als Telefonjoker helfen, in dieser Episode der Promi-Millionenshow kurioserweise gleich zweimal oder sagen wir fast: Durch einen technischen Fehler rief in die Studioredaktion nicht nur im Auftrag von Schauspielerin Nicole Beutler, sondern auch für einen weiteren Kandidatne an – offen ist, ob dieses charmante Missgeschick den Regieschnitt der Show überstand.

„Vorstadtweiber“-Darstellerin Beutler nahm sich vorab vor, nicht zu „zocken“, möglichst viel Geld für Licht ins Dunkel zu erspielen und nicht zu verspielen. Nicht anders wollten es die weiteren Promi-Quizzer Thorsteinn Einarsson und Lydia Prenner-Kasper halten. Der Stern des Austro-Isländers ging vor zehn Jahren mit der Großen Chance auf, die Assinger-Bühne nutzte der Musiker, um Werbung für sein im März erscheinendes neues Album und die anstehende Tour zu machen. „Natürlich ist der Gedanke da, ich könnte mich blamieren“, erzählte der 28-Jährige vor der aufgezeichneten Sendung, „aber dann denke ich mir, nur weil ich eine Frage nicht weiß, heißt das nicht, dass ich nicht anderes weiß.“ Und notfalls gibt das noch die prominenten Einflüsterer: „Ansonsten wird mir der Ralf Rangnick helfen, ich frag‘ den um ein paar Tipps“, sagt der Fußball-Enthusiast.

Schon drei Jahre vor Einarsson hatte Prenner-Kasper ihr „Große Chance“ genutzt und stieg schnell zur erfolgreichen Vollblutkabarettistin auf. Ihr erster Gedanke, als der ORF wegen Millionenshow bei ihr angefragt hatte? „Die können mich nur wegen meines Humors eingeladen haben, wegen des Wissens nicht“, lacht die 41-jährige Wienerin, die im Jänner ihr neues Kabarettprogramm (Titel: „Haltbarmilf“) präsentiert. Es ist ihr erstes Soloprogramm seit „Weiberwellness“ vor acht Jahren.

Keine Lust auf ein Gespräch mit der Presse hatte übrigens Promi-Kandidat Rangnick. Der ÖFB-Teamchef war am Tag der Aufzeichnung offensichtlich mit anderen Baustellen beschäftigt: Einen Tag später fand das brisante ÖFB-Präsidium statt, auf dem der Abschied von zwei Führungskräften beschlossen wurde – Rangnicks Bemühungen zum Trotz. Im Wissensaustausch mit Assinger war Rangnick dennoch hoch konzentriert, vielleicht weil es für ihn kein Debüt im Studio war: 2020 beantwortete er bereits Fragen für den guten Zweck, allerdings bei Günther Jauch in „Wer wird Millionär?“.

Antwort auf die eingangs gestellte Frage: b), einen Tag.

Die Reise zu den Dreharbeiten nach Köln erfolgte auf Einladung des ORF