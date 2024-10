Die Medienpolitik steht oft nicht an oberster Stelle bei Koalitionsverhandlungen. Und doch könnte es sich diesmal gerade an diesem Thema spießen – immerhin steht unter anderem eine Reform des ORF und seiner Gremien an. Und zwar gezwungenermaßen, denn der Verfassungsgerichtshof hat Teile der Besetzung der ORF-Gremien Stiftungsrat und Publikumsrat als verfassungswidrig aufgehoben und eine Frist zur Reparatur bis Ende März 2025 gesetzt. Das bedeutet, dass das Thema ORF ganz oben auf der Agenda einer neuen Bundesregierung stehen muss – und zwar unabhängig davon, wer regiert.

Die Änderungen, die das Höchstgericht beim ORF-Gesetz moniert hat, wirken auf den ersten Blick wie technische Details. Konkret geht es darum, dass den Höchstrichtern zu viele Mandate im 35-köpfigen Stiftungsrat mittelbar vom Bundeskanzler bestellt werden. Das sollen künftig mindestens drei weniger sein.

Aber: Wenn man schon eine Neuverhandlung des ORF-Gesetzes im Rahmen einer Koalition angehen muss, könnte es gut sein, dass es nicht bei den kosmetischen Änderungen des VfGH-Erkenntnisses bleibt. Das Gericht hat nur das Mindestmaß festgelegt – mehr geht immer. Käme es also etwa zu einer Koalition der FPÖ mit der ÖVP, könnten die Reformen auch kräftiger ausfallen. Die FPÖ hat bereits angekündigt, dass sie die neu eingeführte ORF-Haushaltsabgabe lieber heute als morgen wieder abgeschafft sehen will. Sie will, das der ORF nicht von Gebühren des Publikums, sondern aus dem Budget finanziert wird. Und zwar mit deutlich reduziertem Auftrag. Zur Debatte könnten da etwa eine Privatisierung von Ö3 oder eines TV-Kanals stehen.

Zudem haben FP-Medienpolitiker bereits mehrfach eine Ablösung der aktuellen ORF-Spitze in den Raum gestellt. Fragt sich nur, ob die ÖVP dafür zu haben ist. ORF-Chef Roland Weißmann gilt als der ÖVP durchaus freundschaftlich verbunden. Aus der ÖVP ist zu hören, dass man eine Ablöse von Weißmann nur schwer argumentieren wird können. Gegenüber Änderungen im Direktorium, etwa bei einer von den seinerzeit auf Vorschlag der Grünen gewählten Direktorinnen, sei man offen, hört man.

Kommt es aber zu einer Koalition zwischen ÖVP und SPÖ, so dürften die Reformen im ORF eher schaumgebremst ausfallen. Gut möglich, dass man sich sogar mit dem Mindestmaß des VfGH zufriedengibt und wichtige ORF-Jobs aufteilt, etwa mit einem „Sideletter“, in denen die Parteien auch schon früher Vorschlagsrechte für wichtige Personalentscheidungen paktieren haben.

Die neuen politischen Verhältnisse

Fix ist darüber hinaus, dass die ÖVP im Stiftungsrat, der über Budget und Spitzenposten im ORF entscheidet, ihrem bestimmenden Einfluss verlieren könnte. Das Wahlergebnis verschiebt eines der sechs Partei-Mandate von der ÖVP zur FPÖ, die damit (ohne Betriebsräte) 18 von 35 Stimmen kontrolliert. Die anstehenden Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark könnten je ein weiteres Landes-Mandat wandern lassen, je nachdem wer regiert. Zudem wurde mit den Grünen die neun Regierungsmandate 5 zu 2 (bei zwei weiteren „unabhängige“) aufgeteilt. Das wird mit der SPÖ wohl nicht gehen. Hier könnte man etwa zu 5 zu 4 zurückkehren, was weiteren Einfluss der ÖVP schwinden lassen könnte.

Darüber hinaus stehen weitere wichtige medienpolitische Weichenstellungen an. Der ORF wurde zwar durch die Haushaltsabgabe abgesichert, eine solche nachhaltige Absicherung für den privaten Mediensektor fehlt jedoch nach wie vor. Wenn die Regierung nicht dabei zusehen möchte, wie die heimischen Verlage den Existenzkampf gegen die Übermacht der US-Online-Giganten verlieren, wird man ein umfassendes Förderwesen schaffen müssen. Dieses muss sicherstellen, dass in Österreich auch privat geführte Medien weiter erscheinen können und somit die Vielfalt des demokratischen Diskurses erhalten bleibt.

Andererseits wird man auch nicht umhinkommen, über weitere Reglementierungen für die US-Online-Plattformen nachzudenken, die zwar Geld aus den europäischen Märkten abziehen, es aber bei in Europa wichtigen Themen wie Hassrede und Jugendschutz eher passiv anlegen.