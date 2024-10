Die ehemalige „Soko Kitzbühel“-Ermittlerin Julia Cencig (52) wird ab März 2025 auf dem ORF-Parkett das Tanzbein schwingen. Dem Vernehmen nach hat sie eine Gage von knapp 30.000 Euro ausgehandelt – und dürfte damit zu den bestbezahlten Promi-Kandidaten der 16. Staffel gehören. Der ORF hat ja seit dem Start von „Dancing Stars“ (2005) die Honorare drastisch gesenkt; in den „Goldenen Zeiten“ wurden zwischen 50.000 und 90.000 Euro auf das Konto von Tänzerinnen wie Arabella Kiesbauer, Gerda Rogers, Barbara Karlich, Dolly Buster oder Christine Kaufmann überwiesen.

Auch die Profi-Tänzer bekommen mittlerweile weniger für ihren Einsatz, kolportiert werden rund 800 Euro pro Woche. Gespart wird zudem beim Orchester: Es kommt erst ab der fünften Sendung zum Einsatz, bis dahin werden Playbacks gespielt. Lachende Gewinnerin ist Mirjam Weichselbraun als Moderatorin; 12.000 Euro pro Show soll sie seit Jahren ausgehandelt haben. An ihrer Seite wird wieder Andi Knoll stehen.

Offiziell sollen die ersten Ballroom-Promis für 2025 bei der ORF-Programmpräsentation Mitte Oktober dem Publikum und den Werbekunden genannt werden. Und das dürften für die junge Zielgruppe die Influencerin Anna Strigl und Kabarettist Paulus vom Brüder-Duo Dr. Bohl sein. Das für seine Online-Videos bekannte Brüderpaar steht für charmant-verblödeltes Sketch-Theater. Die 27-jährige Tirolerin Strigl ist bei jungen Damen auch als Reality-TV-Teilnehmerin (u. a. „Too Hot to Handle“ auf Netflix) und als Model populär. Absagen bekam der ORF von Vera Russwurm und Leona König.

Innsbruckerin Anna Strigl ist Influencerin, Autorin und Model © Picturedesk

Schmäh wie Paulus soll auch Schauspieler und „Hektiker“-Gründungsmitglied Wolfgang „Fifi“ Pissecker (59) aufs Parkett bringen. Er spielte zuletzt etwa in der Serie „Vorstadtweiber“ mit. Aus der Serie „Walking On Sunshine“ ist Aaron Karl (34) bekannt, Sohn des viel beschäftigten Mimen Fritz Karl. Er ist auch als Musiker tätig und folgt quasi auf Lucas Fendrich. In diesem Sinne: Cha-Cha-Cha!

Schauspieler und Musiker Aaron Karl sieht wie sein Vater in jungen Jahren aus © Rudi Gigler

Im November startet der ORF mit „Dancing Stars - Das Casting“: In diesen voraufgezeichneten Sendungen (moderiert von Andi Knoll) werden zwei neue Profitänzer gekürt. In der Jury: u. a. Missy May, die 2023 die Show gewann.

Der Wiener Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Kabarettist und Schauspieler © Imago