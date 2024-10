Alexander Van der Bellen war kurz irritiert, als ihm am Wahlsonntag ein ORF-Mikrofon vor den Mund gehalten und gefragt wurde: „Kann man so einen kleinen Fisch, so einen Vogel, so einen verschwitzten Narren angeloben?“. Gemeint war Herbert Kickl, gefragt hatte der Satiriker „Dave“.

Hafenecker zeigt sich über Satiriker empört

Van der Bellen imitierte den Fragesteller kurzerhand, indem er wie Dave absichtlich vor sich hin nuschelte. Doch dann meinte der Bundespräsident, er wisse schon, worauf die Frage abziele, aber mit der Antwort müsse man noch warten. Obwohl das Staatsoberhaupt die Frage also unbeantwortet ließ, brachte sie die Wogen hoch.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ärgerte sich am Dienstagnachmittag über die „Anti-FPÖ-Propaganda“ des ORF. Besonders erregt zeigte sich der FPÖ-Politiker über die Tiernamen, mit denen der freiheitliche Parteichef belegt wurde.

Schließlich schaltete sich der ORF selbst ein. Denn obwohl der Clip bereits durch die „X“ geisterte und für viel Gelächter sorgte, wurde er aus der Sendung „Willkommen Österreich“ zensiert. Tiernamen und Schimpfwörter wurden mit Pieptönen unterlegt.

Die FPÖ bekam in der Sendung trotzdem ihr Fett weg. „Ich freue mich auf die 25 Mandatare, die die FPÖ neu in den Nationalrat entsendet. Denn was die FPÖ hat, ist ein unerschöpfliches Reservoir an Spitzenpolitikern“, moderierte Dirk Stermann eine Sammlung von Auftritten freiheitlicher Politiker im Nationalrat. Die Personaldichte der FPÖ sei „unglaublich groß“, stellten die Komiker anschließend augenzwinkernd fest.