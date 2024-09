Der Sportrechteexperte der den Bereich Commercial im Red Bull Media House verantwortet, kündigt für 2025 einen ausschließlich digitalen Servus-Sportkanal an, wo die mehr als 40 Sportrechte des Privatsenders eine Heimat finden. Diesen Plan stellte David Morgenbesser bei den Medientagen in Wien vor. Der Deutsche, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass sich ServusTV die Rechte an Uefa Euro 2024 sichern konnte, kam 2019 von Sky nach Salzburg. Nähere Details zum Digitalsender nannte er zunächst nicht.