Und da sind wir zusammen gesessen, und ich sage so zum Feri, warum machen wir eigentlich überhaupt nichts mit Tieren?“ Die Geburtsstunde des neuen Tiermagazins war eine gemütliche. Andrea Schlager, die Motorsportjournalistin bei ServusTV, plaudert mit Senderchef Ferdinand Wegscheider über neue Sendungsideen. Der Zufall wollte es, ein Tier-Konzept lag schon in der Schublade. Voraussetzung für die Übernahme der neuen Aufgabe war für die Steirerin ein inhaltliches Mitspracherecht, um das einbringen zu können, was sie auch in der Sportberichterstattung charakterisiere: Authentizität. „Ich war die letzten 11 Jahre hauptsächlich für den ServusTV-Sport unterwegs und habe da jene Projekte gemacht, die, glaube ich, sehr gut zu mir passen und ich wirklich sehr gerne mache“. Entsprechend sieht sie auch ihre neue Aufgabe: „Das ist für mich nicht einfach ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit!“