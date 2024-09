Wie sieht die Rezeptur für ein Comeback von Stefan Raab aus? Der 57-Jährige griff in sein breites Repertoire an geschriebener TV-Geschichte, mischte Elemente aus „TV Total“ und „Schlag den Raab“ und erhielt, was er vorab als „erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt“ bezeichnet hatte. Altkapital, frisch vergoldet. Oder ein Nostalgiegroschen.

Zu sehen ist „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf dem Streamingdienst RTL+. Was dem Entertainer-Veteranen den gefürchteten Quoten-Vergleich erspart. Denn digitale Zugriffszahlen sind Privatsache – außer es läuft gut, dann werden diese gerne öffentlich gemacht – und das tat es offenbar. RTL vermeldete „den stärksten Abozuwachs eines Original-Formats“. Hochzufrieden ist in einer Aussendung auch die österreichische Chefin von RTL, Inga Leschek: „Genau das habe ich erwartet: Stefan Raab ist zurück und bricht auf Deutschlands größter nationaler Streamingplattform RTL+ alle Rekorde.“

Die zweite Folge der neuen Show mit Stefan Raab ist ab 25. September abrufbar - nur auf RTL+ © RTL

„Da bin ich wieder. So einfach!“, stellte sich Raab vor. Die Stimme aus dem ORF erklärt, dass der „Raabinator“ nach „fast zehn Jahren Sommerpause“ zurück sei. Danach wurde gewitzelt mit Videoclips und lockeren Pointen, stets bemüht, den Eindruck zu vermitteln: Stefan Raab ist zurück und hat wieder Lust und Lustiges dabei. Jedenfalls er ist bestens amüsiert.

Darauf folgt Kapitel zwei der Sendung, der mit der Chance auf die Million. Der „Schlag den Raab“-Teil, heiter und energisch. Es werden Maschendrahtzauntüren zerschnitten und Autoreifen gewechselt, es wird gerittert und geschnauft. Nicht alle haben gewonnen, zumindest einer musste sich auch geschlagen geben: Oliver aus Karlsruhe ging im Duell mit Raab leer aus. Die Million Euro bleibt auf dem Konto des Kölner Senders. Nächstes Mal geht es weiter mit dem zweiten Kandidaten, Sören aus Berlin. Die neue Folge ist ab 25. September abrufbar.