Zum zwölften Mal, erstmals mit einem eigenen Trägerverein – dem im Mai gegründeten „Kunstverein Jazzfestival Steiermark“ – ausgestattet, geht von 26. bis 29. September das Jazz-Festival Leibnitz in der südsteirischen Metropole über die Bühne. Etliche von Otmar Klammer, dem künstlerischen Leiter des Festivals, lang gehegte Wunschgäste werden dabei zu hören sein. Das US- amerikanisch-japanische Pianistinnen-Doppelpack Myra Melford und Satoko Fujii gehört seit fast zwei Jahrzehnten zur Crème de la Crème der jazzpianistischen Improvisationskultur und dürfte am zweiten Tag des Festivals für einen Höhepunkt sorgen. Mit der französisch-amerikanischen Sängerin Cyrille Aimée (und Band) kommt die Gewinnerin des Montreux-Jazz-Festivalbewerbs von 2007 und einer der Topstars unter den zeitgenössischen Jazzstimmen am Samstag in den Hugo-Wolf-Saal des Kulturzentrums in Leibnitz.

Auch das restliche Programm kann sich wie immer an Vielfalt und Qualität sehen lassen. Zum traditionellen Auftakt am 26. September kommen mit dem deutschen, dem Erbe von Charles Mingus verpflichteten Trio „I am Three“ und dem Avram Fefer Quartet (USA) zwei besonders innovative Jazz-Acts in den Weinkeller des Schlosses Seggau. Weiters freuen darf man sich beispielsweise auf die Neuauflage der ehemaligen Wiener Jazzwerkstatt -Enfant terribles „Fuzz Noir“ und den jungen ungarischen Pianisten János Egri jr. im Trio mit seinem gleichnamigen Vater (einst unter anderem Mitstreiter von Frank Zappa) am Bass.

Eine ganz besondere Premiere bietet diesmal der traditionelle Jazzmatinee/-nachmittag für die künftigen Jazzenthusiasten. Kinder (6plus), aber auch Erwachsene erwarten am 27. September zwischen 10 und 15 Uhr im Kulturzentrum zwei bisher unveröffentlichte, potenziell schräge Kindergeschichten von Werner Schwab, gelesen von Helene Zangerle und Paul Gruber, vertont von Clemens Salesny (Altsaxophon, Bassklarinette) und Leo Riegler (Elektronik).

Tickets & Infos: www.jazzfestivalleibnitz.at