ATV und Richard Lugner, das war eine produktive Symbiose, weil sich der Baumeister als echter Reality-TV-Profi erwies. Rund 100 Folgen lang, unzählige Spezialsendungen nicht eingerechnet, gewährte er in „Die Lugners“ Einblicke in die Höhen und Tiefen seines Lebens, die dem Sender Quotenerfolge verschafften und zugleich die Marke „Lugner“ stärkten. Auch wegen dieser langjährigen Zusammenarbeit hat für Rudolf Wiedner, Chefredakteur von Puls 24, Mörtels Begräbnis einen besonderen Stellenwert: „Richard Lugner war immer auch Medienmensch und deshalb hat er Teile seines Begräbnisses so geplant, dass die Öffentlichkeit ein letztes Mal teilhaben kann. Und genau diesen Wunsch möchten wir ihm als Legende unseres Medienhauses mit allem gebührenden Respekt erfüllen.“

Die Sendergruppe zollt auf breiter Basis letzten Respekt: ATV, Puls 24 und Joyn übertragen live ab 8.30 Uhr, das Geschehen soll vom Requiem im Wiener Stephansdom über die Lugner-City bis zur finalen Ruhestätte am Grinzinger Friedhof begleitet werden. Ergänzt wird die Übertragung von Rückblicken auf das Leben des am 12. August gestorbenen Unternehmers. Einer, der Lugner unzählige Male begegnete, ist Society-Experte Dominic Heinzl. Er meldet sich von den Verabschiedungsfeierlichkeiten, im Studio moderieren Clivia Blümel und René Ach sowie Café-Puls-Society-Expertin Katharina Frühling.

ORF III wiederholt Interview

Auch Kultursender ORF III berichtet umfassend. Eine Sondersendung ab 8.45 Uhr zeigt die Gedenkstunde sowie die Aufbahrung im Stephansdom, im Studio ordnet Moderator Reiner Reitsamer mit Society-Expertin Lisbeth Bischoff und Roland Adrowitzer Leben und Leistung des Baumeisters ein. Anschließend wird ab 10.45 Uhr noch einmal jenes Interview von Denise Seifert („Die unbekannte Seite“) gezeigt, das kurz vor seinem Tod mit 91 Jahren geführt wurde.