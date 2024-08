In Gedenken an Richard Lugner ändern ORF 2 und ORF III am Montag, dem 12. August 2024, ihr Programm und würdigen den vielseitigen Unternehmer und „Society-Löwen“ unter anderem im Rahmen der aktuellen Berichterstattung, mit einem exklusiven Lebens-Interview sowie mit ihm gewidmeten „Seitenblicke“- und „Seitenblicke Spezial“-Ausgaben.

Interview „Richard Lugner – Die unbekannte Seite“

Um 20.15 Uhr präsentiert ORF III das bisher unveröffentlichte Gespräch „Richard Lugner – Die unbekannte Seite“, das Moderatorin Denise Seifert kurz vor seinem Tod mit ihm geführt hat. Darin zeigt sich der „Baumeister der Nation“ von einer der Öffentlichkeit bisher eher verborgenen Seite. Richard Lugner spricht über seine Kindheit in den 1930er und -40er Jahren. Er erzählt, wie ihn der Verlust des Vaters, der ihm durch den Krieg genommen wurde, zeit seines Lebens begleitet hat. Weiters spricht er über die Rolle seiner Mutter, die ihm schon als Kind Biografien berühmter Männer zu lesen gab und dadurch den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Im Gespräch erzählt er außerdem, warum er Bundespräsident werden wollte, wie er es mit über 90 Jahren mit der Ehe hält, welchen Stellenwert der Opernball für ihn hat, wie es ihm mit dem Älterwerden ergeht und worin für ihn der Sinn des Lebens liegt.

Darüber hinaus berichtet „ORF III Aktuell“ laufend über den Tod von Richard Lugner und das Magazin „Kultur Heute“ blickt um 19.40 Uhr auf seine schillerndsten Opernballgäste zurück.

Richard Lugner in der ZiB und mehr

In ORF 2 widmen sich neben den aktuellen „ZiB“-Sendungen am Montag, dem 12. August, auch „Aktuell nach 1“ (13.20 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr), wo Journalist, Moderator und Opernball-Experte Dieter Chmelar (in „Aktuell nach 1“) bzw. die ORF-Society-Expertin Marion Nachtwey (in „Studio 2“; sowie außerdem in der „ZiB 13“) zum Gespräch über den „Baumeister der Nation“ zu Gast sind, dem Ableben des „Society-Löwen“. Die „Seitenblicke“ (20.00 Uhr) sowie ein „Seitenblicke Spezial – in memoriam Richard Lugner“ (22.30 Uhr) stehen monothematisch im Zeichen des österreichischen Unternehmers.

Auch das Privatfernsehen passt sein Programm an

Auch ATV und PULS 24 änderten wegen des Todes von Richard Lugner ihr Programm. Unter anderem ist um 19.30 Uhr das „PULS 24 Spezial – Adieu, Mörtel“ mit Clivia Blümel und Wolfgang Schiefer in der Moderation zu sehen, Society-Reporter Dominic Heinzl sollte zugeschaltet werden und Alfons Haider als Stargast dabei sein. Direkt danach um 20.15 Uhr läuft die Doku „Adieu, Mörtel – in Memoriam Richard Lugner“ auf ATV und PULS 24.