„So lieber Thomas, nun musst du dich entscheiden!“ Das Kult-Kuppelformat „Herzblatt“ erfährt im ORF ein Revival. Die Sendung, in der Singles durch eine Wand getrennt waren bis sich diese zur Seite schob, bekommt eine neue Gastgeberin und ein neues Konzept. Tina Ritschl moderiert „Herzblatt Taxi“ und bietet „Liebe zum Mitnehmen“. Per E-Bus geht es quer durch Österreich.

Die Ö3-Moderatorin spielt Amor und kutschiert jeweils einen Single an die schönsten Orte der Bundesländer. „Unterwegs warten Romantik, Abenteuer und spontane Herausforderungen auf die drei potenziellen Date-Partner:innen, die versteckt durch eine Trennwand im hinteren Teil des Busses Platz nehmen“, kündigt der ORF die Sendung an, die voraussichtlich 2025 in ORF 1 zu sehen sein wird. Aktuell werden Kandidaten gesucht.

Das originale „Herzblatt“ wurde zwischen 1987 und 2005 ausgestrahlt. Erster Moderator war Rudi Carrell nachdem Günther Jauch, damals 21 Jahre jung mit der Begründung abgelehnt hatte, er sei für die Partnervermittlung ungeeignet. Weitere Moderatoren waren u.a. Rainhard Fendrich, Hera Lind und Christian Clerici.