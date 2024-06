„Aus Mangel an Beweisen“: Ein Anwalt auf der Anklagebank

In der Thriller-Serie „Aus Mangel an Beweisen“ spielt sich Jake Gyllenhaal als Anwalt-Ass, dem ein Mord angehängt wird, in den Wahnsinn. Neu auf Apple TV+. Die gleichnamige Buchvorlage war 1990 schon mit Harrison Ford in der Hauptrolle für die große Leinwand adaptiert worden.