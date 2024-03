Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Inflation, Kriegsgefahr oder Klimawandel? Mit Fragen zu den großen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher befasste sich eine umfassende Umfrage, die der ORF in den vergangenen Wochen als eine Art emotionale Landvermessung anlegte. Über die Ergebnisse wollte der Sender vorab nichts verraten, diese werden erste heute Abend im Hauptabendprogramm nicht nur präsentiert, sondern als Rechercheauftrag für Reportagen verstanden.

Vorgestellt werden die Daten von ORF-Journalistin Mariella Gittler, die viel Licht, aber auch einige Schatten im emotionalen Befinden der Befragten beobachtet: „Was mich persönlich freut und fast ein wenig überrascht hat, ist, dass die meisten Menschen in Österreich mit ihrer aktuellen Lebenssituation sehr zufrieden zu sein scheinen. Beim Blick in die Zukunft sieht es da aber schon anders aus. Kriege, Klimawandel, die Sorge vor Fake News und die anhaltend hohe Teuerung lässt viele sehr besorgt in die Zukunft schauen.“ Die Sendung will diese Sorgen ernst- und aufnehmen, ohne ein „45-minütiges Jammertal“ zu produzieren, betont Gittler, deren ORF-Karriere 2017 als Moderatorin im Nachtprogramm von Ö 3 begann. 2019 wechselte sie ins Fernsehen, wo sie fortan neben „Dok 1“ auch „Magazin 1“, „ZIB Flash“, „ZIB 18“, „ZIB 20“ oder „ZIB Nacht“ moderierte.

Die Ergebnisse bespricht Gittler unter anderem mit der Ökonomin Heike Lehner und dem Markt- und Meinungsforscher Bertram Barth. Betont werden sollen, so die Sendungsmacher, die konstruktiven Ausblicke, inklusive Serviceinformationen, Tipps und besonders gelungene Beispiele im Umgang mit Sorgen. „Dass wir dieses Vorhaben in die Tat umsetzen konnten, das verdanken wir den Österreicherinnen und Österreichern, die wir in unseren Reportagen kennenlernen durften“, verweist Gittler auf jene in den Beiträge begleiteten Menschen, die die aktuellen Herausforderungen auf ihre ganze spezielle Art und Weise meistern: von den unerschütterlichen Bewohnern einer von schlimmen Unwettern heimgesuchten Tiroler Gemeinde bis zu Menschen, die auf Kleidertausch-Partys Geld sparen. „Wir waren wirklich erstaunt, mit wie viel Mut und Optimismus und kreativen Ideen diese Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Sie haben für große Probleme gute Lösungen gefunden, die hoffentlich auch für andere Menschen eine Inspiration sein können“, hofft Gittler.