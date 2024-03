Es werde geprüft, um was für eine Art von Waffe es sich gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Untersucht werde, ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorliegen könnte. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen. Ein Ermittlungsverfahren gegen Böhmermann gebe es bislang nicht. Auslöser für die Prüfung waren nach Angaben der Polizei Zuschauerhinweise.

Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. „Für die Verwendung von Waffen während Filmaufnahmen gelten besondere Bestimmungen“, hatte eine Polizeisprecherin der Zeitung erläutert.

Böhmermann hatte sich in einer Ausgabe seines „ZDF Magazin Royale“ vom 1. März kritisch mit dem Thema Jagd auseinandergesetzt. In der Show trug er dazu eine Jägerkluft in Lodengrün und dazu ein Gewehr, mit dem er scheinbar auch schoss. Um welche Art von Waffe es sich handelte - vielleicht auch um eine Attrappe - war zunächst unklar. Die Sendung wird in Köln produziert.