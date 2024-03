Eine neue Vereinbarung mit dem Rechtevermarkter Dorna Sports macht es ServusTV möglich, in Deutschland in der neuen Saison zwölf Rennen zeigen zu können. Betroffen sind die Königsklasse MotoGP sowie die Klassen Moto2 und Moto3, linear zu sehen bei DF1 sowie digital über die Red Bull TV App, redbull.com und ServusTV On. Moderiert werden die Rennen von Christian Brugger und Alex Hofmann.

„Damit können wir den MotoGP-Fans ausgewählte Rennen der schnellsten Rennserie der Welt in gewohnt höchster Qualität frei Haus liefern“, freut sich David Morgenbesser, der 2019 als Zuständiger für den Bereich Sportrechte und Content-Distribution zu den Salzburgern stieß und seit kurzem auch für den Commercial-Bereich des gesamten Red Bull Media House zuständig ist.