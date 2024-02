Auch im Jahr 2024 teilen sich in Österreich der ORF und ServusTV die Free-TV-Rechte für die Formel 1. Während der Salzburger Privatsender den Auftakt überträgt, sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk vom WM-Finale in Abu Dhabi. Erstmals hat ServusTV in diesem Jahr aber die exklusiven Übertragungsrechte für den Heim-Grand-Prix in Spielberg.

Im Pay-TV sind alle Rennen auf Sky zu sehen. Der Sportsender überträgt alle Sessions und die Rennserien, welche im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. 2024 feiert auch RTL ein kleines Comeback. Der Privatsender überträgt sieben Rennwochenenden in Kooperation mit Sky. Vor dem Saisonstart haben wir Andreas Gröbl (ServusTV) und Ernst Hausleitner (ORF) zum Interview gebeten.