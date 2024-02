Die Dreharbeiten zum schlicht „Michael“ betitelten Biopic, das das Leben des King of Pop aufrollt, sind kürzlich angelaufen. Nun hat das Studio Lionsgate das erste Foto vom Set veröffentlicht. Auch US-Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“) postete das Bild auf Instagram. Es zeigt Hauptdarsteller Jaafar Jackson (27), Sohn von Musiker Jermaine Jackson, im schwarz-weißen Outfit mit Mikrofon auf einer Bühne. Jaafar ist der Neffe von Michael Jackson, der im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren verstorben ist.

Das Foto sei von dem renommierten Fotografen Kevin Mazur aufgenommen worden, der damals, kurz vor Jacksons Tod, den Sänger bei dessen letzten Konzertproben für die geplanten Konzerte in London fotografiert hatte. Sie hätten ein unglaubliches Team für Kostüme, Kamera, Make-up und Choreografie, darunter einige Leute, die einst mit Michael Jackson arbeiteten, teilte Fuqua laut Branchenmagazin „Variety“ mit. Am wichtigsten aber sei Jaafars Verkörperung des Sängers. „Das geht weit über die körperliche Ähnlichkeit hinaus. Michaels Geist scheint auf magische Weise durch“, schwärmt Fuqua. Man müsse das erleben, um es zu glauben, sagte er.

US-Schauspieler Colman Domingo („Rustin“) ist in der Rolle des umstrittenen Familienpatriarchen Joe Jackson an Bord, Nia Long („Navy CIS: L.A.“) spielt Mutter Katherine Jackson. Der britische Star-Produzent Graham King („Bohemian Rhapsody“ über die Band Queen) und die Familie des Sängers sind zudem an diesem Projekt beteiligt. Der Kinostart ist für April 2025 geplant.

Lionsgate zufolge soll der Film das gesamte Leben von Jackson beleuchten. Durch Hits wie „Billie Jean“, „Beat It“ und „Thriller“ zählte er zu den bekanntesten Sängern der Welt. Sein exzentrischer Lebensstil und Missbrauchsvorwürfe kratzten später an seinem Image.